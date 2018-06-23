Українські легкоатлети посіли друге місце на Міжнародній матчевій зустрічі в Мінську

Наша команда постуилася лише збірній Білорусі, але змогла здолати за додатковими показниками команду Балкан.

Українські легкоатлети посіли друге місце на Міжнародній матчевій зустрічі збірних Білорусі, Балканських країн, Балтійських країн і України, що відбулася напередодні в Мінську (Білорусь).

Українці набрали 138 очок. Така ж сума у балканців, але наші спортсмени вище за додатковими показниками, повідомляє прес-служба Федераціїї легкої атлетики України.

У переможців, білорусів, 160 очок.

Українські легкоатлети в окремих дисциплінах перемагали п’ять разів, двічі піднімалися на другу сходинку п’єдесталу і тричі на третю.

Переможцями в своїх дисциплінах стали:

- Христина Стуй – 100 метрів (11,30 с)

- Сергій Смелик – 200 метрів (20,81 с);

- Євген Гуцол – 800 метрів (1.47,69 хв);

- змішана естафета 4х400 метрів у складі Катерини Климюк, Анастасії Бризгіної, Данила Даниленка і Віталія Бутрима (3.17,05 хв);

- Владислав Мазур – стрибки у довжину (7,74 м).

Другі місця посіли:

- Володимир Киц – 3000 метрів (8.20,82 хв);

- Марина Бех – стрибки у довжину (6,64 м).

Треті місця посіли:

- Орися Дем’янюк – 800 метрів (2.06,32 хв);

- Ганна Чубковцова – 100 метрів з бар’єрами (13,42 с);

- Христина Гришутіна – стрибки у довжину – 6,56 м.