Українські легкоатлети посіли друге місце на Міжнародній матчевій зустрічі в Мінську
Українські легкоатлети посіли друге місце на Міжнародній матчевій зустрічі збірних Білорусі, Балканських країн, Балтійських країн і України, що відбулася напередодні в Мінську (Білорусь).
Українці набрали 138 очок. Така ж сума у балканців, але наші спортсмени вище за додатковими показниками, повідомляє прес-служба Федераціїї легкої атлетики України.
У переможців, білорусів, 160 очок.
Українські легкоатлети в окремих дисциплінах перемагали п’ять разів, двічі піднімалися на другу сходинку п’єдесталу і тричі на третю.
Переможцями в своїх дисциплінах стали:
- Христина Стуй – 100 метрів (11,30 с)
- Сергій Смелик – 200 метрів (20,81 с);
- Євген Гуцол – 800 метрів (1.47,69 хв);
- змішана естафета 4х400 метрів у складі Катерини Климюк, Анастасії Бризгіної, Данила Даниленка і Віталія Бутрима (3.17,05 хв);
- Владислав Мазур – стрибки у довжину (7,74 м).
Другі місця посіли:
- Володимир Киц – 3000 метрів (8.20,82 хв);
- Марина Бех – стрибки у довжину (6,64 м).
Треті місця посіли:
- Орися Дем’янюк – 800 метрів (2.06,32 хв);
- Ганна Чубковцова – 100 метрів з бар’єрами (13,42 с);
- Христина Гришутіна – стрибки у довжину – 6,56 м.