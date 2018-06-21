Цуренко виграла у росіянки Касаткіної та вийшла в чвертьфінал турніру в Бірмінгемі

Матч завершився у впертій боротьбі перемогою українки в трьох партіях.

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився матч 2-го кола тенісного турніру Nature Valley Classic серії WTA, в якому зустрічалися українка Леся Цуренко і Дарина Касаткіна з Росії.

Матч завершився перемогою українки в трьох партіях - 1:6, 6:3, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини.

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Українка начисто програла першу партію, але зуміла зібратися і перевернути хід подій надалі. Примітно, що Касаткіна стоїть набагато вище українки в світовому рейтингу і цей результат можна назвати сенсацією.

Таким чином, завтра у чвертьфіналі зіграють відразу дві представниці України. Леся Цуренко проведе матч проти Барбари Стрицової з Чехії, а Еліна Світоліна - проти Міхаели Бузарнеску з Румунії.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Бірмінгемі проходить з 16 по 24 червня.