Збірна України завоювала на чемпіонаті Європи з фехтування 2 медалі

На рахунку нашої команди в Нові Саді срібло і бронза.

У Нові Саді (Сербія) завершився чемпіонат Європи з фехтування, де збірна України завоювала дві нагороди - срібло і бронзу.

Наша команда завоювала срібло в жіночому командному турнірі серед шаблісток, а Богдан Нікішин - бронзу в особистому турнірі чоловіків-шпажистів, повідомляє офіційний сайт змагання.

В турнірі шаблісток наша команда послідовно перемогла збірні Великобританії (45:27), Угорщини (45:41) і Італії (45:42). Однак, у фінальному матчі українки поступилися у принциповому протистоянні команді Росії - 30:45.

Срібними призерами чемпіонату Європи стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.

У чоловічому особистому турнірі шпажистів Нікішин в 1/32 фіналу переміг Зомбора Баньяі з Угорщини (13:8), в 1/16 фіналу - росіянина Вадима Анохіна (11:7), в 1/8 - Марко Фішера з Італії (3:2) у чвертьфіналі Лукаса Беллмана з Німеччини (15:12).

А у півфіналі українець програв Миколі Новосьолову з Естонії - 9:10.

Поєдинок за 3-е місце не проводився і українець, разом з переможеним в іншому півфіналі Ріхардом Шмідтом з Німеччини завоювали по бронзовій медалі. У Новосьолова - срібло, а чемпіоном Європи став Яннік Боррель з Франції.

Чемпіонат Європи з фехтування проходив у Сербії з 16 по 21 червня.