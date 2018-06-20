Аргентинського тенісиста дискваліфікували на 6 років за "договірняки"

16:07, 20 червня 2018
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Кікера дискваліфікували після довгого розслідування справи / GoTennis

Аргентинець був визнаний винним у маніпулюванні результатами двох поєдинків серії Challenger в 2015 році, повідомляє Isport.

Дискваліфікація Кікера почалася з 24 травня.

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Найвищого місця в світовому рейтингу ATP аргентинець досяг у середині 2017 року, коли займав 78-ю позицію. Він виграв десять турнірів в одиночному розряді і сім парних титулів на чоловічих турнірах серії ITF.

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Теги: #теніс#договірні матчі в тенісі