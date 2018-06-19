Світоліна і Цуренко виграли свої матчі на тенісному турнірі в англійському Бірмінгемі

Українські спортсменки вийшли у друге коло змагань.

У Бірмінгемі (Великобританія) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Nature Valley Classic серії WTA з участю українських тенісисток, в яких Еліна Світоліна і Леся Цуренко здобули перемоги.

Світоліна обіграла Донну Векич з Хорватії, а Цуренко Хізер Уотсон з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна провела на корті півтори години і матч запам'ятався великими перепадами в грі суперниць. Українка виграла перший сет 6:1, програла другий - 3:6, і все-таки зуміла зібратися на третю вирішальну партію, в якій знову розгромила опонентку - 6:1.

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У свою чергу, Цуренко виграла свій матч у не менш напруженій боротьбі, але в двох партіях - 7:6, 7:5. Кінцівки обох партій, як видно, залишилися за нашою спортсменкою. Матч тривав 54 хвилини.

У другому колі Світоліна зіграє з Алізе Корне з Франції, а Цуренко - з переможницею матчу Кароліна Плишкова (Чехія) - Дар'я Касаткіна (Росія). Цей матч відбудеться пізніше.

Турнір у Бірмінгемі проходить з 16 по 24 червня і є підготовчим до всесвітньо відомого Вімблдонскього тенісного турніра.