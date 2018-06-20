Яхта Villa Krim лідирує у парусній регаті Giraglia Rolex Cup 2018

Міжнародний винний бренд Villa Krim вийшов на новий рівень досконалості, узявши участь в найпрестижнішій середземноморській регаті, протяжністю 243 морські милі, за маршрутом Сан-Ремо - Сан-Тропе- Жиральдо-Генуя.

«Ми пишаємося, що яхта під щасливим парусом VillaKrim увірвалась в регату світового класу, гордо несучи ім'я лідера ринку. Це віддзеркалення виключної роботи екіпажу і серйозний стимул для того, щоб не зупинятися на досягнутому», - коментує капітан яхти Ігор Матвієнко.

За особливою традицією, відзначати успіх яхтсмени будуть Особливим ігристим торгової марки Villa Krim. Кажуть, не одна сотня пляшок буде випита з цієї урочистої нагоди. А й справді, море, регата, свіжий морський бриз та келих ігристого, що ще потрібно..

VillaKrim Особливе для Особливих

В цьому році вітрильна гонка відбулася у 66-й раз. Щорічно з 1953 року, це класичне випробування майстерності яхтсменів, дозволяє оцінити підготовку, тактику, навігацію та, як результат, час, за який пройдено дистанцію. Непередбачувані погодні умови додають інтригу..

Giraglia Rolex Cup 2018 за правом визнана Королевою середземноморських регат - це справжня традиція та еталон яхтового аристократизму й стилю. Щорічно ця культова вітрильна гонка приваблює сотні професійних та аматорських екіпажів з усього світу.

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