Президент МОК Томас Бах: Україна завжди була важливою складовою світового олімпізму

Бах нагадав, що Україна насправді одна з небагатьох країн, яка має два члени Міжнародного Олімпійського Комітету – уславлених Олімпійських чемпіонів Сергія Бубку та Валерія Борзова.

Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах у своєму відео-зверненні з нагоди 180-річчя з дня народження провісника сучасного олімпійського руху, легендарного вихідця з Полтавського краю Олексія Бутовського відзначив:

«Україна завжди була важливою складовою світового олімпізму. Який ще може бути кращий час, щоб згадати ту важливу роль, яку спорт відіграє на всіх рівнях українського суспільства? Саме тут Національний олімпійський комітет України провадить активну діяльність, щоб зберегти ідеї та спадщину видатних особистостей – Олексія Бутовського та П’єр де Кубертена», повідомляє прес-служба НОК України.

«Під чудовим керівництвом мого дорогого друга та колеги Сергія Бубки Олімпійський комітет України продовжує поширювати цінності спорту та дух олімпізму. Ви робите чудову справу, як для міжнародного олімпійського руху, так і для своєї Батьківщини. Вам завжди вдається пропагувати олімпійський дух розуміння та дружби», - сказав Бах.

Він нагадав, що Україна насправді одна з небагатьох країн, яка має два члени Міжнародного Олімпійського Комітету – уславлених Олімпійських чемпіонів Сергія Бубку та Валерія Борзова.

«Від вкладу Бутовського в заснування олімпійського руху до видатних успіхів ваших спортсменів і вашого НОК сьогодні – цією надзвичайною історією та багатими спортивними традиціями може пишатися кожен українець», - додав Томас Бах.