Українець Говоров показав 5-й результат в історії плавання, вигравши престижну серію
11:50, 18 червня 2018Інше
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Андрій Говоров переміг на змаганнях Mare Nostrum, вигравши всі три етапи.
Андрій Говоров / Ola Vista Photography
Український плавець Андрій Говоров виграв престижну серію Mare Nostrum, змагаючись у дисципліні 50 метрів батерфляєм.
Говоров виграв всі три етапи серії, які проходили в Кане-ан-Русійон (Франція), іспанській Барселоні і Монако. Про це повідомляє Swimswam.
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На фінальному етапі в Монако українець проплив дистанцію з рекордним часом для цих змагань - 22.53 секунди. Це новий рекорд серії Mare Nostrum, а також 5-й час в історії плавання.
Світовий рекорд належить Рафаелю Муньосу – 22,43 секунди, який він встановив у 2009 році.
Нагадаємо, раніше Говоров переміг на перших двох етапах, показуючи час 23,04 секунди в Кане-ан-Русійоні, і 23,22 секунди - в Барселоні.
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