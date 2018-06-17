Українець Нікішин виграв бронзу на чемпіонаті Європи з фехтування
23:10, 17 червня 2018Інше
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Для Нікішина ця бронза стала другою в кар'єрі на першостях Європи.
Богдан Нікішин / noc-ukr.org
Український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзу чемпіонату Європи в Сербії.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У груповому раунді Нікішин виграв чотири поєдинка з шести. В 1/32 фіналу Богдан переміг Жомбора Баньяї з Угорщини (13:8), потім обіграв Вадима Анохіна з Росії (11:7), в 1/8 фіналу – італійця Марко Фікера (3:2), а в 1/4 – німця Лукаса Беллманна (15:12).
У півфіналі українець програв дворазовому чемпіону світу Миколі Новосьолову з Естонії (9:10).
Для Нікішина ця бронза стала другою в кар'єрі на чемпіонатах Європи, раніше він вигравав її в 2016 році.
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