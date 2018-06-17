Українець Гузєв вперше успішно відстояв титул чемпіона WWFC в середній вазі

Наш спортсмен переміг досвідченого бразильського бійця.

У київському Палаці спорту відбувся масштабний міжнародний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 11.

В рамках самої спекотної ММА-події цього літа в українських ММА, яке запам'ятається різноманітністю яскравих розв'язок і несподіваних результатів, пройшли 14 поєдинків, у тому числі три – за престижні титули чемпіона світу за версією WWFC.

У соглавном подію турніру 35-річний сумчанин Сергій Гузєв вперше успішно відстояв титул чемпіона в середній вазі (до 84 кг), впоравшись з небезпечним бразильцем Вагнером Сілвою. Про високий рівень претендента говорив досвід виступів у найсильнішому промоушені світу UFC, і бій виправдав очікування, выдавшись дуже наполегливим і пройшовши всю дистанцію. Вже в першому раунді Гузєв мав можливість записати на рахунок дострокову перемогу, відправивши Сілву в нокдаун і приступивши до добивання. Бразилець зумів відновитися і надалі надавав українцю серйозний опір, але все ж не зміг відібрати титул. За підсумками п'яти раундів думки суддів розділилися на користь Сергія.

Нового чемпіона здобув напівважку дивізіон WWFC: вакантний титул дістався уродженцю грузинського Батумі Роману Долідзе, змагався з яким бразилець Едер де Соуза. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі без чийого-небудь переваги. У другому раунді бразилець пожвавився і двічі потурбував Романа щільними ударами ногою. Тим несподіванішою вийшла розв'язка: Долідзе відтіснив суперника до сітки і буквально увігнав йому в голову найпотужніше потрапляння праворуч. Едер звалився на настил, не подаючи ознак свідомості — нокаут.

На жаль, фінальний акорд минулого шоу не порадував українських уболівальників, обернувшись несподіваною поразкою «Птахи Фенікс» Світлани Гоцык, яка проводила другу захист чемпіонського титулу в мінімальній вазі (до 52 кг). Обидва торішніх виступу Світлани у Палаці спорту вийшли, як під копірку, інтригуючими і безкомпромісними, зробивши її справжньою улюбленицею української публіки. На цей раз, однак, все відразу пішло не так і завершився фіаско вже в першому раунді. Претендентка з Чехії Магдалена Сормова рішуче пішла на Гоцык, зблизилася і перевела в партер, де відразу ж зайняла домінуючу позицію. Завдавши серію ударів у голову, Магдалена вийшла на важіль ліктя і змусила українку постукати в знак здачі.

У головних боях андеркарда молдаванин Михайло Котруцэ зробив ще один крок до титульного бою, вирвавши перемогу за очками в одному з найкращих боїв турніру у киргиза Актилека Жумабека, а колишній претендент на чемпіонське звання WWFC білорус Михайло Одінцов вже в першому раунді зупинив представника Азербайджану Гасана Азізова.

Результати всіх поєдинків WWFC 11:

Богдан Куделя (3-1; Україна) — ТКО 2 (технічний нокаут) — Олег Тесля (3-2; Україна)

Рабил Сабирли (2-3-1; Таджикистан) — ТКО 2 (технічний нокаут) — Турал Ахмедов (0-1; Азербайджан)

Олексій Федонов (5-2; Україна) — SBM 1 (больовий прийом) — Роман Михальський (0-2; Україна)

Дмитро Красніков (5-3-1; Україна) — UD 3 (по очках одноголосним рішенням суддів) — Володимир Стрельченко (1-1; Україна)

Андрій Білих (1-0; Україна) — UD 3 (по очках одноголосним рішенням суддів) — Віталій Онищенко (5-4; Україна)

Ігор Втрата (6-2; Україна) — UD 3 (по очках одноголосним рішенням суддів) — Микита Булига (3-2; Україна)

Олена Рассохина (10-4; Україна) — SBM 1 (больовий прийом) — Саманта Жан-Франсуа (4-4; Франція)

Феліпе да Сілва Майя (3-0; Бразилія) – SBM 1 (больовий прийом) — Іван Дзябенко (6-0; Україна)

Михайло Одінцов (10-2; Білорусь) — ТКО 1 (технічний нокаут) — Гасан Азізов (4-1; Азербайджан)

Рінат Саякбаев (8-3-1; Киргизстан) — ДО 1 (нокаут) — Андрій Красніков (14-4; Україна)

Міхай Котруцэ (9-1; Молдова) — UD 3 (по очках одноголосним рішенням суддів) — Актилек Жумабек (11-6; Киргизстан)

Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 93 кг

Роман Долідзе (4-0; Грузія) — ДО 2 (нокаут) — Едер де Соуза (15-4; Бразилія)

Бій за титул чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 84 кг

Сергій Гузєв (18-3; Україна) — SD 5 (за очками розділеним рішенням суддів) — Вагнер Сілва (6-3; Бразилія)

Бій за титул чемпіонки світу за версією WWFC у вазі до 52 кг

Магдалена Сормова (5-1; Чехія) — SBM 1 (больовий прийом) — Світлана Гоцык (10-3; Україна)