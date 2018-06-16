Українські тенісистки Світоліна і Цуренко отримали суперниць на турнірі в Бірмінгемі

Змагання на кортах з трав'яним покриттям пройдуть з 18 по 24 червня.

Дві українські тенісистки - Еліна Світоліна і Леся Цуренко - сьогодні дізналися імена суперниць на турнірі в Бірмінгемі.

Світоліна, сіяна на турнірі під 2-м номером, проведе поєдинок проти хорватки Донни Векич, повідомляє SportArena.

Раніше тенісистки тричі зустрічалися між собою, і в кожному з випадків перемогу здобувала Еліна. Вчора повідомлялося, що найкраща тенісистка України отримала wild card, що дає право брати участь на турнірі в Бірмінгемі.

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А от Леся Цуренко перший матч на травяному покритті проведе проти британки Хізер Уотсон. У минулому сезоні українка поступилася своїй майбутній суперниці на турнірі в Істборні.

Раніше стало відомо про ще одну представницю від України Катерину Бондаренко. Їй належить зустріч з британкою Тарою Мур.

Турнір у Бірмінгемі пройде з 18 по 24 червня. Призовий фонд змагань складає 885 тисяч доларів, а його діючою чемпіонкою є чеська тенісистка Петра Квітова.