Найкраща тенісистка України і 5-а ракетка світу Світоліна почала підготовку до Вімблдону-2018
13:24, 15 червня 2018Інше
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Турнір у знаменитому передмісті Лондона нинішнього року пройде з 2 по 15 липня.
Світоліна почала підготовку до Уимблдонскому турніру / instagram.com
Найкраща тенісистка України, яка посідає 5-е місце в світовому рейтингу, Еліна Світоліна почала підготовку до Уимблдонскому турніру.
Спортсменка розпочала підготовку до найпрестижнішого змагання в цьому виді спорту у своєму будинку в Лондоні, повідомляється в особистому акаунті Instagram Світоліної.
Допомагає Еліні готуватися до найважливішого турніру, а заодно і сама готується до змагань, подруга Світоліної по національній команді Ольга Савчук.
Окрім тренувань, в планах Світоліної також значиться виступ на підготовчому турнірі в Бірмінгемі, куди вона отримала спеціальне запрошення (wild-card), тому що спочатку... забула заявитися.
Вімблдон-2018 відбудеться у знаменитому передмісті Лондона з 2 по 15 липня.
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