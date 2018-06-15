Найкраща тенісистка України і 5-а ракетка світу Світоліна почала підготовку до Вімблдону-2018

13:24, 15 червня 2018
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Світоліна почала підготовку до Уимблдонскому турніру / instagram.com

Спортсменка розпочала підготовку до найпрестижнішого змагання в цьому виді спорту у своєму будинку в Лондоні, повідомляється в особистому акаунті Instagram Світоліної.

Допомагає Еліні готуватися до найважливішого турніру, а заодно і сама готується до змагань, подруга Світоліної по національній команді Ольга Савчук.

Окрім тренувань, в планах Світоліної також значиться виступ на підготовчому турнірі в Бірмінгемі, куди вона отримала спеціальне запрошення (wild-card), тому що спочатку... забула заявитися.

Вімблдон-2018 відбудеться у знаменитому передмісті Лондона з 2 по 15 липня.

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Теги: #Еліна Світоліна#Світоліна на Вімблдоні