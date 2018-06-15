Найкраща тенісистка України і 5-а ракетка світу Світоліна почала підготовку до Вімблдону-2018

Турнір у знаменитому передмісті Лондона нинішнього року пройде з 2 по 15 липня.

Найкраща тенісистка України, яка посідає 5-е місце в світовому рейтингу, Еліна Світоліна почала підготовку до Уимблдонскому турніру.

Спортсменка розпочала підготовку до найпрестижнішого змагання в цьому виді спорту у своєму будинку в Лондоні, повідомляється в особистому акаунті Instagram Світоліної.

Допомагає Еліні готуватися до найважливішого турніру, а заодно і сама готується до змагань, подруга Світоліної по національній команді Ольга Савчук.

Окрім тренувань, в планах Світоліної також значиться виступ на підготовчому турнірі в Бірмінгемі, куди вона отримала спеціальне запрошення (wild-card), тому що спочатку... забула заявитися.

Вімблдон-2018 відбудеться у знаменитому передмісті Лондона з 2 по 15 липня.