Українська легкоатлетка Стуй виграла з рекордом турнір у Франції і була відібрана на ЧЄ

11:19, 15 червня 2018
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Стуй виграла легкоатлетичний турнір у Франції в забігу на 100 метрів / facebook.com/kristina.stuy

Українка пробігла стометрівку з результатом 11,26 секунд, показавши кращий результат сезону і встановивши рекорд турніру, повідомляє SportArena.

Також Стуй виконала норматив чемпіонату Європи, який з 7 по 12 серпня пройде в Берліні.

Кілька днів тому спортсменка встановила особистий рекорд, пробігши стометрівку в Греції на 11,20 секунд. Однак цей результат офіційно зафіксовано не було, оскільки під час забігу вітер значно перевищував норму і дув зі швидкістю 4,1 м/с.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат Европы