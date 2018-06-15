Українська легкоатлетка Стуй виграла з рекордом турнір у Франції і була відібрана на ЧЄ

Українка показала найкращий результат сезону а також встановила рекорд турніру

Українська бігунка Христина Стуй виграла легкоатлетичні змагання у Франції.

Українка пробігла стометрівку з результатом 11,26 секунд, показавши кращий результат сезону і встановивши рекорд турніру, повідомляє SportArena.

Також Стуй виконала норматив чемпіонату Європи, який з 7 по 12 серпня пройде в Берліні.

Кілька днів тому спортсменка встановила особистий рекорд, пробігши стометрівку в Греції на 11,20 секунд. Однак цей результат офіційно зафіксовано не було, оскільки під час забігу вітер значно перевищував норму і дув зі швидкістю 4,1 м/с.