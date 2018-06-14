У київському Гідропарку визначилися чемпіони України з пляжного гандболу
В київському Гідропарку на головній арені «Міста Спорту» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу серед жінок та чоловіків.
Протягом п’яти днів близько 200 спортсменів змагались на столичному піску за національну першість, повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.
У жіночому фіналі зустрічалися минулорічний чемпіон “Перша Столиця” (Харківська область) та “Галичанка” (Львів). Переможцем вирішальної дуелі стали харків'янки, які виграли з рахунком 2-0.
Жіноча гра за бронзу “Дніпрянка” (Херсон) - ”Спартак” (Київ) була більш інтригуюча. Перший сет впевнено виграли херсонські спортсменки, а в другому - спартаківки переломили хід зустрічі на свою користь. У серії булітів більш поталанило “Дніпрянці”.
Кульмінацією став став чоловічий фінал, який перетворився на дербі між земляками - збірною Волинської області та командою з міста Нововолинськ. Гра тримала глядачів у напрузі до останньої секунди.
Героєм першого сету став 18-річний воротар команди Нововолинськ - Максим Лобчук, який зробив більше десяти неймовірних сейвів і не залишив жодних шансів на перемогу суперникам. Перший сет - 18-6 за Нововолинськом.
Другий сет пройшов у дуже напруженій боротьбі. Нововолинськ постійно був попереду, але, взявши тайм-аут наприкінці сету, тренер збірної Волинської області вніс корективи у гру та переломив хід поєдинку. В результаті - 16-14 і серія булітів, в якій виграла збірна Волинської області.
У чоловічому бронзовому фіналі “Портовик” з міста Южне спокійно розібрався зі своїм опонентом “БВУФК” (місто Бровари), вигравши з рахунком 2-0.
Результати чемпіонату України:
Жінки:
1. Перша Столиця Харківська обл
2. Галичанка Львів
3. Дніпрянка Херсон
4. Спартак Киів
5. Херсонська обл
Чоловіки:
1. Волинська обл
2. Нововолинськ
3. Портовик Южне
4. БВУФК Бровари
5. Харківська обл
Кращі гравці по номінаціях:
Жінки:
Кращий бомбардир — Ганна Дябло (Дніпрянка);
Кращий воротар — Єлізавета Гілязетдінова (Галичанка);
Кращий захисник — Валерія Зоря (Перша Столиця);
Кращий гравець — Ольга Лаюк (Перша Столиця);
Чоловіки:
Кращий бомбардир — Максим Олексюк (Волинська обл);
Кращий воротар — Максим Лобчук (Нововолинськ);
Кращий захисник — Микола Шнит (Волинська обл);
Кращий гравець — Віталій Горовой (Портовик).