У київському Гідропарку визначилися чемпіони України з пляжного гандболу

Золото серед чоловіків завоювала збірна Волинської області, а серед жінок - харківська "Перша столиця".

В київському Гідропарку на головній арені «Міста Спорту» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу серед жінок та чоловіків.

Протягом п’яти днів близько 200 спортсменів змагались на столичному піску за національну першість, повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

У жіночому фіналі зустрічалися минулорічний чемпіон “Перша Столиця” (Харківська область) та “Галичанка” (Львів). Переможцем вирішальної дуелі стали харків'янки, які виграли з рахунком 2-0.

Жіноча гра за бронзу “Дніпрянка” (Херсон) - ”Спартак” (Київ) була більш інтригуюча. Перший сет впевнено виграли херсонські спортсменки, а в другому - спартаківки переломили хід зустрічі на свою користь. У серії булітів більш поталанило “Дніпрянці”.

Кульмінацією став став чоловічий фінал, який перетворився на дербі між земляками - збірною Волинської області та командою з міста Нововолинськ. Гра тримала глядачів у напрузі до останньої секунди.

Героєм першого сету став 18-річний воротар команди Нововолинськ - Максим Лобчук, який зробив більше десяти неймовірних сейвів і не залишив жодних шансів на перемогу суперникам. Перший сет - 18-6 за Нововолинськом.

Другий сет пройшов у дуже напруженій боротьбі. Нововолинськ постійно був попереду, але, взявши тайм-аут наприкінці сету, тренер збірної Волинської області вніс корективи у гру та переломив хід поєдинку. В результаті - 16-14 і серія булітів, в якій виграла збірна Волинської області.

У чоловічому бронзовому фіналі “Портовик” з міста Южне спокійно розібрався зі своїм опонентом “БВУФК” (місто Бровари), вигравши з рахунком 2-0.

Результати чемпіонату України:

Жінки:

1. Перша Столиця Харківська обл

2. Галичанка Львів

3. Дніпрянка Херсон

4. Спартак Киів

5. Херсонська обл

Чоловіки:

1. Волинська обл

2. Нововолинськ

3. Портовик Южне

4. БВУФК Бровари

5. Харківська обл

Кращі гравці по номінаціях:

Жінки:

Кращий бомбардир — Ганна Дябло (Дніпрянка);

Кращий воротар — Єлізавета Гілязетдінова (Галичанка);

Кращий захисник — Валерія Зоря (Перша Столиця);

Кращий гравець — Ольга Лаюк (Перша Столиця);

Чоловіки:

Кращий бомбардир — Максим Олексюк (Волинська обл);

Кращий воротар — Максим Лобчук (Нововолинськ);

Кращий захисник — Микола Шнит (Волинська обл);

Кращий гравець — Віталій Горовой (Портовик).