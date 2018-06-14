Український пловець Говоров виграв 2 золота на етапах змагань серії "Маре Нострум"
12:22, 14 червня 2018Інше
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Третій етап "Маре Нострум" відбудеться 16-17 червня в Монте-Карло.
Андрей Говоров / Reuters
Український пловець Андрій Говоров здобув відразу дві перемоги на дистанції 50 метрів батерфляєм на двох етапах змагань серії «Маре Нострум» з плавання.
На першому етапі «Маре Нострум» у французькому місті Кане-ан-Русійон Андрій Говоров переміг з результатом 23,04 секунди.
13-14 червня в Барселоні проходить Кубок Барселони-2018, який є другим етапом «Маре Нострум» з плавання. Андрій знову здобув золото, цього разу з результатом 23,22 секунди. Про це повідомив сайт Федерації плавання України.
Попереду третій етап «Маре Нострум», який відбудеться 16-17 червня в Монте-Карло.
Відзначимо, що в середині квітня Говоров став чемпіоном України на дистанції 50 метрів вільним стилем.
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