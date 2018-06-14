Український пловець Говоров виграв 2 золота на етапах змагань серії "Маре Нострум"

Третій етап "Маре Нострум" відбудеться 16-17 червня в Монте-Карло.

Український пловець Андрій Говоров здобув відразу дві перемоги на дистанції 50 метрів батерфляєм на двох етапах змагань серії «Маре Нострум» з плавання.

На першому етапі «Маре Нострум» у французькому місті Кане-ан-Русійон Андрій Говоров переміг з результатом 23,04 секунди.

13-14 червня в Барселоні проходить Кубок Барселони-2018, який є другим етапом «Маре Нострум» з плавання. Андрій знову здобув золото, цього разу з результатом 23,22 секунди. Про це повідомив сайт Федерації плавання України.

Попереду третій етап «Маре Нострум», який відбудеться 16-17 червня в Монте-Карло.

Відзначимо, що в середині квітня Говоров став чемпіоном України на дистанції 50 метрів вільним стилем.