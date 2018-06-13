Світоліна не зіграє в дебютному розіграші турніру WTA у Москві

Перша ракетка України не буде боротися за титул на "Moscow River Cup" в липні.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не візьме участь у тенісному турнірі на грунтовому покритті в Москві, де була заявлена.

У грудні минулого року під час презентації нового турніру серії WTA International в списку учасниць турніру була оголошена Світоліна, повідомляє Великий теніс України.

Тепер же, згідно опублікованій заявці турніру, на грунтових кортах в російській столиці в одиночному розряді з українок планує виступити Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна. З заявочним листом ви можете ознайомитися тут.

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24-річна Козлова повернулася в тур в кінці травня після того, як пропустила два місяці через травму коліна, а 21-річна Калініна в цьому сезоні поки грала виключно на ґрунті.

Змагання WTA "Moscow River Cup" вперше пройдуть на грунті в цьому сезоні з 23 по 28 липня, за тиждень після закінчення Вімблдону.

Турнір "Moscow River Cup" замінив у календарі WTA змагання в Бостаді (Швеція).