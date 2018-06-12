Жителі швейцарського Сьона відмовилися приймати Олімпіаду

Ігри 2026 року точно не пройдуть у Швейцарії.

У швейцарському кантоні Вале відбувся референдум, присвячений можливому проведенню в Сьоні Олімпійських ігор 2026 року.

54 відсотки жителів кантону проголосували проти виділення владою 100 млн швейцарських франків на підтримку заявки Сьона, повідомляє Sport.ua з посиланням на Inside the Games.

Зокрема, 61 відсоток жителів Сьона також проголосував «проти».

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Оргкомітет заявки заявив, що «поверне мандат на організацію Олімпійських і Паралімпійських ігор, який був виділений НОК Швейцарії, і буде готуватися до розформування».

На проведення Олімпіади-2026 претендують Австрія (Грац), Канада (Калгарі), Італія (Кортіна-д'ампеццо/Мілан/Турин), Японія (Саппоро), Швеція (Стокгольм) і Туреччина (Ерзурум). Саппоро може відкликати заявку, щоб претендувати на Ігри-2030.

19 вересня 2019 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вибере столицю зимових Ігор 2026 року.