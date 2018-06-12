Українська тенісистка Світоліна про свої мільйонні заробітки: доходи від реклами наближаються до доходів від призових

Найкраща тенісистка України розповіла про свої доходи в телеінтерв'ю.

Найкраща тенісистка України та 5-й номер світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації Еліна Світоліна розповіла, що її доходи від реклами наближаються до доходів від призових.

Про це українська тенісистка розповіла в інтерв'ю телеканалу "112", повідомляє Апостроф.

"Чи наближаються доходи від спонсорів до призових за рік? Так, вони наближаються (сміється). Я, якщо чесно, сильно на цьому не зациклююся, тому що для мене найважливіше – мої результати і ті титули, які я хочу і прагну виграти", - сказала Світоліна.

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Зазначимо, що за 2017 рік Світоліна заробила рекордні для себе 3 263 316 доларів в якості призових.

Також Світоліна зізналася, що зі світових брендів найбільші контракти у неї з компаніями Nike і Wilson.

Тиждень тому українка вибула з боротьби в четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Спортсменка ще жодного разу не вигравала турнір серії Великого шолома.