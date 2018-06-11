Світоліна втратила місце в Топ-4 рейтингу кращих тенісисток світу

Українка втратила рейтингові очки через ранній виліт на Ролан Гаррос.

Українка Еліна Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA - провідних тенісисток планети.

В оновленому рейтингу WTA, який опублікований в понеділок, українка опустилася з четвертого місця на п'яте. Нагадаємо, що Світоліна не змогла захистити торішні очки на Ролан Гаррос, припинивши боротьбу в третьому колі. Минулорічний результат Еліни - вихід у чвертьфінал.

Таким чином, Світоліна поступилася четвертим місцем американці Слоун Стівенс - фіналістці нинішнього Відкритого чемпіонату Франції.

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Леся Цуренко, в свою чергу, змогла повторити особистий рекорд на турнірах серії Великого Шолома і дійшла до четвертого кола, де через відмову поступилася Гарбіньє Мугурусі з Іспанії. Завдяки непоганому виступу в Парижі, українська тенісистка додала відразу п'ять позицій і тепер посідає 34-е місце.

Катерина Козлова також поліпшила становище в світовому рейтингу і піднялася з 67-ї на 65-ту сходинку. Ще одна українка Катерина Бондаренко не подолала перший раунд Ролан Гаррос і опустилася на дев'ять позицій, посідаючи 90-е місце.

Що стосується першої десятки WTA, то лідером рейтингу залишається румунка Симона Халеп, яка взяла на Ролан Гаррос перший титул Великого Шолома. Друге місце займає датчанка Каролін Возняцкі, а третє – Мугуруса.