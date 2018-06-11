Надаль не дозволив Федереру повернутися на перше місце в рейтингу АТР

Перемога на Ролан Гаррос зберегла 32-річному іспанцеві звання першої ракетки світу.

Іспанець Рафаель Надаль зберіг за собою звання першої ракетки світу в оновленому рейтингу ATP.

Іспанський тенісист вчора ввечері в 11-й раз в кар'єрі виграв на Ролан Гаррос і за кількістю титулів на турнірах Великого Шолома (17) наблизився до Роджера Федерера (20).

Федерер зберіг за собою друге місце в рейтингу, а замикає трійку німець Александр Звєрєв.

Провідні українські тенісисти погіршили свої позиції. Перша ракетка України Олександр Долгополов опустився на сім позицій. Через травму українець знявся з Ролан Гаррос і через втрачені очки тепер посідає 62-гу позицію.

Сергій Стаховський зумів подолати кваліфікацію і дійти до другого кола Відкритого чемпіонату Франції, проте все одно опустився на шість рядків і зупинився на 133-му місці.

Лише Ілля Марченко, незважаючи на поразку в кваліфікації Ролан Гаррос, піднявся на три позиції і тепер посідає 276-ту сходинку.