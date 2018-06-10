Збірна України завоювала 4 медалі чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное

На рахунку українських спортсменів - два срібла і дві бронзи.

Українські веслувальники завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, який сьогодні завершується у Белграді.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Медальний почин для українських спортсменів зробила каное-четвірка у складі Андрія Рибачка, Юрія Вандюка, Олега Боровика та Олександра Сівкова, яка здобула срібло на дистанції 500 метрів завдяки потужному фінішу (на позначці «250» українці йшли 5-ми).

Готував екіпаж до змагань олімпійський чемпіон Ігор у Ріо-де-Жанейро Юрій Чебан, який нині очолює тренерський штаб збірної України.

Бронзову нагороду у цей же день здобула Людмила Лузан, показавши свій найкращий результат в кар’єрі на дистанції 500 метрів – 2.07,173.

У неділю українські веслувальники завоювали ще дві нагороди. Третя медаль збірної - на рахунку байдарочника Олега Кухарика, який представляє Полтавську область. Він поповнив свою колекцію сріблом чемпіонату Європи на дистанції 500 м – 1.37,333.

Четверту медаль збірній приніс дует Дмитро Янчук і Тарас Міщук, які взяли «бронзу» на дистанції 500 м. Українці програли срібним призерам – російському дуету Павлов/ Петров - лише 0,04 секунди.

Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное проходив з 8-го по 10 червня.