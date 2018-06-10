Надаль виграв 17-й титул Великого Шолома, перемігши на Відкритому чемпіонаті Франції

Це 11-та перемога Рафаеля Надаля на Ролан Гаррос.

Іспанець Рафаель Надаль в 11-й раз виграв на одному з найпрестижніших тенісних турнірів - Ролан Гаррос, який називають також Відкритим чемпіонатом Франції.

У фінальному поєдинку 32-річний Надаль обіграв 24-річного австрійця Домініка Тіма.

Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився перемогою Надаля в трьох партіях - 6:4, 6:3, 6:2.

У середині третього сету іспанський тенісист несподівано поскаржився на проблеми з рукою через судому. Однак, незважаючи на це, Рафаель довів справу до перемоги.

За весь турнір Надаль програв лише один сет. Домінік Тім може похвалитися тим, що вперше вийшов у фінал турнірів Великого Шолома.

Для Надаля це був 24-й фінал Великого Шолома в кар'єрі - 17 з них він виграв. За цим показником іспанець наблизився до легендарного швейцарця Роджера Федерера (20 титулів).

Відзначимо, що в жіночому турнірі Ролан Гаррос перемогу святкувала румунка Симона Халеп, яка виграла свій перший титул Великого Шолома в кар'єрі, обігравши у фіналі американку Слоун Стівенс.