15-річна українка Лопатецька виграла професійний тенісний турнір ITF

У вирішальному матчі Дар'я Лопатецька здолала болгарську спортсменку, яка старша за неї на 10 років.

15-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF у Туреччині. У вирішальному поєдинку Лопатецька здолала представницю Болгарії Юлію Стаматову з рахунком 6:2, 7:6, повідомляє сайт турніру. Цікаво, що суперниця Дар'ї у фіналі виявилася старшою за неї на 10 років. Лопатецька виграла 15 тисяч доларів і отримає свої перші очки в рейтингу WTA. Дар'я стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.

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