15-річна українка Лопатецька виграла професійний тенісний турнір ITF

14:51, 10 червня 2018
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Дар'я Лопатецька / btu.org.ua

У вирішальному поєдинку Лопатецька здолала представницю Болгарії Юлію Стаматову з рахунком 6:2, 7:6, повідомляє сайт турніру.

Цікаво, що суперниця Дар'ї у фіналі виявилася старшою за неї на 10 років. Лопатецька виграла 15 тисяч доларів і отримає свої перші очки в рейтингу WTA.

Дар'я стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.

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Теги: #Дар'я Лопатецька