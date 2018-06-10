Українка Мотричко завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок-100 в Будапешті

12:36, 10 червня 2018
Інше
208 0
Вікторія Мотричко / Федерація шашок України

Про це повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Старт турніру не задався для нашої спортсменки - Вікторія зазнала поразки у перших чотирьох турах.

Можливо, позначилася наднасичена програма чемпіонату світу з бліцу, що відбувся за тиждень до цього в Угорщині, де Мотричко завоювала відразу три медалі у трьох видах програми - два срібла й одну бронзу.

Читайте такожУкраїнка Єлістратова виграла етап Кубка Європи з тріатлону

Вікторія прийшла до тями і видала блискучу кінцівку етапу Кубка світу - спочатку перемогла срібну призерку чемпіонату Голландії Естер ван Муйен, а пізніше так само впевнено розібралася з міцним міжнародним майстром Бастіаном Мессемакером.

За підсумками турніру у Вікторії Мотричко - 4 перемоги, 2 поразки і 3 нічиї. Вигравши двічі в останніх двох турах, українка поділила 1-2 місця в заліку серед жінок. За додатковими критеріями Віка стала другою. Перша - Ольга Федорович (Білорусь), а на третьому місці її сестра Дарина Федорович (Білорусь).

Після повернення в неділю, 10 червня до рідної Одеси Вікторія Мотричко не довго буде відновлюватися, і вже 17 червня відправиться в Голландію на черговий етап Кубка Світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #шашки#Вікторія Мотричко