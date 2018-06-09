Чоловіча збірна України з гандболу програла Туреччині в останньому матчі Adriatic Cup-2018

У команди Івана Фучеджі одна перемога і дві поразки на турнірі в Італії.

Збірна України з гандболу завершила свої виступи на турнірі чотирьох команд Adriatic Cup-2018 в Італії.

Гра завершилася з рахунком 24:30, повідомляє Xsport

Команда Івана Фучеджі стартувала на турнірі в Італії з перемоги над Латвією (29:22), у другому турі програла Італії (23:28) і ось сьогодні, в останній день змагань, поступилася Туреччині, для якої це були перші очки на турнірі.

Переможець Adriatic Cup-2018 визначиться сьогодні пізніше ввечері в поєдинку Італія – Латвія.

Турнір в Італії став для збірної України етапом підготовки до відбору на чемпіонат Європи-2020.