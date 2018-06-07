Чоловіча збірна України з гандболу з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Іван Фучеджі вдало дебютував на посаді головного тренера.

Чоловіча збірна України з гандболу здобула перемогу над збірною Латвії 29:22 (14:13) в стартовому матчі турніру Adriatic Cup-2018.

Для Івана Фучеджі це був перший матч після призначення головним тренером української національної команди, повідомляє Xsport.

На початку матчу збірна України повела 2:0, а потім домоглася переваги в три голи. Латвійці відповіли серією вдалих атак і вирвалися вперед 10:8, але завершився перший тайм все ж на користь команди Фучеджі 14:13. Після перерви збірна України зуміла збільшити відрив (25:19, 28:20) і довела матч до впевненої перемоги – 29:22.

Обидві збірні приїхали на турнір без кількох провідних виконавців. У складі українців не було Чуприни, Онуфрієнка і Жука. Латвія грала без Криштопанса і Юрджса.

Міжнародний турнір за участю 4 національних збірних проходить з 7 по 9 червня в італійських містах Кьеті і Чітта-Сант-Анджело.