Українські борці завоювали дві срібні медалі чемпіонату Європи

11:09, 07 червня 2018
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Українські борці поповнили скарбничку медалей на ЧЄ в Стамбулі / Isport

Українські борці греко-римського стилю завоювали дві срібні медалі на молодіжному чемпіонаті Європи (вік спортсменів до 23 років), який триває у турецькому Стамбулі.

За підсумками попередніх сутичок Ярослав Фільчаков (82 кг) і Владлен Козлюк (97 кг) пробилися до фіналу, але там українці поступилися борцям з Росії, повідомляє ISport.

Ярослав Фільчаков у вазі до 82 кг програв фінальну сутичку Ваагу Маргаряну з рахунком 1:3.

Владлен Козлюк у вазі до 97 кг, програв вирішальний поєдинок Олександру Головіну, який був явно більш технічно підкований - 1:10 підсумок фіналу.

Додамо, що у цей самий день відбулися попередні сутички у дівчат у вільній боротьбі, за підсумками яких Оксана Лівач у вазі до 59 кг і Анастасія Шустова у важкій вазі до 76 кг. вийшли у фінал.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Ельмар Нуралієв приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи.

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#спортивна боротьба