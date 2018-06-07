Українські борці завоювали дві срібні медалі чемпіонату Європи

Обидва наших спортсмена в своїх фіналах поступилися борцям з Росії.

Українські борці греко-римського стилю завоювали дві срібні медалі на молодіжному чемпіонаті Європи (вік спортсменів до 23 років), який триває у турецькому Стамбулі.

За підсумками попередніх сутичок Ярослав Фільчаков (82 кг) і Владлен Козлюк (97 кг) пробилися до фіналу, але там українці поступилися борцям з Росії, повідомляє ISport.

Ярослав Фільчаков у вазі до 82 кг програв фінальну сутичку Ваагу Маргаряну з рахунком 1:3.

Владлен Козлюк у вазі до 97 кг, програв вирішальний поєдинок Олександру Головіну, який був явно більш технічно підкований - 1:10 підсумок фіналу.

Додамо, що у цей самий день відбулися попередні сутички у дівчат у вільній боротьбі, за підсумками яких Оксана Лівач у вазі до 59 кг і Анастасія Шустова у важкій вазі до 76 кг. вийшли у фінал.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Ельмар Нуралієв приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи.