Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів

Дохід Флойда Мейвезера за 2017 рік склав 285 мільйонів доларів.

Американський боксер Флойд Мейвезер названий найбільш високооплачуваним спортсменом у світі у рейтингу, опублікованому американською версією журналу Forbes.

Як передає Дождь, дохід Мейвезера за 2017 рік склав 285 мільйонів доларів, з них 275 мільйонів він заробив за бій з ірландським бійцем змішаних бойових мистецтв Конором Макгрегором.

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Макгрегор в свою чергу зайняв четверту сходинку рейтингу із сукупним доходом 99 мільйонів доларів, з яких 85 мільйонів доларів він отримав за бій з Мейвезером.

На другому місці в рейтингу опинився аргентинський футболіст Ліонель Мессі (111 мільйонів доларів). Третє місце зайняв який виступає за іспанський клуб «Реал Мадрид» Кріштіану Роналду (108 мільйонів доларів). У п'ятірку найбільш високооплачуваних спортсменів увійшов також бразильський футболіст Неймар (90 мільйонів доларів).

Напередодні Міжнародного центру вивчення спорту (CIES) назвав найдорожчим футболістом світу Гаррі Кейна. За даними центру, його трансферна вартість - 201,2 мільйона євро. Він у список Forbes не увійшов.

Раніше УНІАН повідомляв, що тенісист Роджер Федерер другий рік поспіль стає лідером бренд-рейтингу Forbes. Експерти Forbes оцінили бренд Федерера в $37,2 млн - настільки його маркетингові доходи (бонуси і призові) перевищують аналогічний середній показник десяти найбільш високооплачуваних тенісистів.