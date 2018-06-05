Український дует у стрибках у воду завоював срібло етапу Кубка світу в Китаї

17:23, 05 червня 2018
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Колодій і Лискун завоювали медалі етапу Кубка світу / СпортОнлайн

У командних змаганнях українці Олег Колодій і Софія Лискун стали срібними призерами з сумою балів за шість стрибків 388,90, повідомляє СпортОнлайн.

Перемогли китайці Цю Бо і Чен Івен (406,20). Трійку призерів замкнули американці Кріста Палмер і Давид Дінсмор (374,65).

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У синхронних стрибках з триметрового трампліну український чоловічий дует Олександр Горшковозов / Олег Колодій посів шосте місце (386,52). Першими стали китайці Цао Юань і Сі Сіі (448,74 бали). Другими стали британці Кріс Мірс і Джек Ло (440,64), третіми – мексиканці Джахир Окампо і Роммель Пачеко (435,72).

Стрибки у воду. Кубок світу. Ухань (Китай),

4-5 червня Команди

1. Китай (Цю Бо, Чен Івен) – 406,20 бали

2. Україна (Олег Колодій, Софія Лыскун) – 388,90

3. Кріста Палмер / Давид Дінсмор (США) – 374,65

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Теги: #збірна України#стрибки у воду#Кубок світу