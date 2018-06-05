Український дует у стрибках у воду завоював срібло етапу Кубка світу в Китаї

Олег Колодій і Софія Лискун стали володарями медалей у змішаних парах (міксті).

У Ухани (Китай) стартував етап кубка світу зі стрибків у воду,де вже одну медаль завоювали представники України.

У командних змаганнях українці Олег Колодій і Софія Лискун стали срібними призерами з сумою балів за шість стрибків 388,90, повідомляє СпортОнлайн.

Перемогли китайці Цю Бо і Чен Івен (406,20). Трійку призерів замкнули американці Кріста Палмер і Давид Дінсмор (374,65).

Читайте такожУкраїнські стрибуни у воду здобули дві медалі на етапі Світової серії в Пекіні

У синхронних стрибках з триметрового трампліну український чоловічий дует Олександр Горшковозов / Олег Колодій посів шосте місце (386,52). Першими стали китайці Цао Юань і Сі Сіі (448,74 бали). Другими стали британці Кріс Мірс і Джек Ло (440,64), третіми – мексиканці Джахир Окампо і Роммель Пачеко (435,72).

Стрибки у воду. Кубок світу. Ухань (Китай),

4-5 червня Команди

1. Китай (Цю Бо, Чен Івен) – 406,20 бали

2. Україна (Олег Колодій, Софія Лыскун) – 388,90

3. Кріста Палмер / Давид Дінсмор (США) – 374,65