Цуренко отримала травму на самому початку матчу 1/8 фіналу Ролан Гаррос і вибула з боротьби

Українка відмовилася від продовження гри за рахунку 0:2.

В Парижі завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанка Гарбіньє Мугуруса грала проти українки Лесі Цуренко і для перемоги їй вистачило лише два гейми.

Матч був перерваний через трамы української тенниситски, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала всього 20 хвилин.

При рахунку 0:2 у першому сеті українка відмовилася від боротьби.

Таким чином, з боротьби на Ролан Гаррос вибула остання представниця України.