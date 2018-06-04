Цуренко отримала травму на самому початку матчу 1/8 фіналу Ролан Гаррос і вибула з боротьби
23:08, 04 червня 2018Інше
150 0
Українка відмовилася від продовження гри за рахунку 0:2.
Леся Цуренко програла у четвертому ркуге Ролан Гаррос / facebook.com/BrisbaneTennis
В Парижі завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанка Гарбіньє Мугуруса грала проти українки Лесі Цуренко і для перемоги їй вистачило лише два гейми.
Матч був перерваний через трамы української тенниситски, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра тривала всього 20 хвилин.
При рахунку 0:2 у першому сеті українка відмовилася від боротьби.
Таким чином, з боротьби на Ролан Гаррос вибула остання представниця України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter