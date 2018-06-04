Цуренко отримала травму на самому початку матчу 1/8 фіналу Ролан Гаррос і вибула з боротьби

23:08, 04 червня 2018
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Леся Цуренко програла у четвертому ркуге Ролан Гаррос / facebook.com/BrisbaneTennis

В Парижі завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанка Гарбіньє Мугуруса грала проти українки Лесі Цуренко і для перемоги їй вистачило лише два гейми.

Матч був перерваний через трамы української тенниситски, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала всього 20 хвилин.

При рахунку 0:2 у першому сеті українка відмовилася від боротьби.

Таким чином, з боротьби на Ролан Гаррос вибула остання представниця України.

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Теги: #Ролан Гаррос#Леся Цуренко