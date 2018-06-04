Теніс Стаховський вибачився за жарт про бажання "задушити всіх російськомовних"

Спортсмен визнав недоречністю і дурістю свою фразу.

Український теніс Сергій Стаховський попросив вибачення за свою репліку дводенної давнини і бажання "задушити всіх російськомовних" постом у своїй соцмережі.

В акаунті в Twitter українснкий теніс написав: "Мої слова були сказані жартома але вони були за межею дозволеного , мені дуже шкода".

Раніше в інтерв'ю одному з українських телеканалів гравець заявив дослівно: «Коли я чую російську мову, то мене спочатку так відразу ... Навіть без різниці, з яким акцентом говорить людина. Просто так би відразу задушив».

Слова гравця викликали неоднозначну реакцію громадськості.

Стаховський є другим номером збірної України з тенісу. На Ролан Гаррос-2018 гравець вибув з боротьби у другому колі.