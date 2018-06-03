Чоловіча збірна України з волейболу програла Словенії і втратила шанси на Фінал чотирьох Євроліги

Матч завершився на тай-брейку з рахунком 2:3.

У Маріборі (Словенія) завершився матч 5-го туру групового етапу Золотої Євроліги, в якому збірна Словенії приймала команду України і зуміла обіграти суперника.

Гра завершилася на тай-брейку - з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці програли першу партію з рахунком 20:25, виграли дві наступні - з однаковим рахунком 25:21, але розгубили перевагу в кінцівці - 23:25 й 14:16.

Найрезультативнішим гравцем матчу став волейболіст збірної України Олег Плотницький, на рахунку якого 20 очок (6 брейк-поінтів). У Володимира Тевкуна 19 очок (3 брейка).

Таким чином, у збірної України 2 перемоги при 3 поразках і 7 набраних очок. Команда втратила шанси на потрапляння у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги, куди потрапляють 3 команди-переможниці групового етапу і найкраща з тих, що зайняли 2-е місце. Збірна України може зайняти 2-е місце в групі, але набере максимум 10 очок в турнірній таблиці. У теж час, у команд Естонії та Бельгії, які знаходяться в Групі А - 12 та 11 очок відповідно.