Українка Погранична завоювала два срібла і бронзу ЧЄ з художньої гімнастики

Христина також посіла 4-е місце в четвертому окремому фіналі.

В Гвадалахарі (Іспанія) завершився фінал чемпіонату Європи з художньої гімнастики в окремих видах, де Христина Погранична завоювала три медалі.

На рахунку українки два срібла і бронзова нагорода, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вправі зі стрічкою наша спортсменка набрала 15, 975 бали, чого вистачило для завоювання 2-го місця. У вправі з м'ячем на рахунку українки 17,450 бала і також друге місце у підсумковій турнірній таблиці. А у вправі з обручем - 17,450 - третє місце і бронзова медаль.

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У вправі з булавами на рахунку українки 16.150 бали і 4-е місце.

У всіх фіналах в окремих вправах перемоги здобули представниці Росії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з художньої гімнастики проходить в Гвадалахарі (Іспанія) з 1 по 3 червня.

Пізніше сьогодні також відбудуться фінали у групових змаганнях в окремих видах та особисті змагання у багатоборстві у сеньорок - дорослих спортсменок.