В Києві відбувся Олімпійський день-2018 з рекордною кількістю учасників

Олімпійський день проводиться щороку майже в 200 країнах світу і присвячується дню створення Міжнародного Олімпійського Комітету,

Сьогодні на Оболонській Набережній за ініціативи Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та Київської міської державної адміністрації розгорнулося справжнє спортивне свято, яке зібрало рекордну кілткість учасників - близько 7 тисяч.

Олімпійський день-2018, який проводиться щороку майже в 200 країнах світу і присвячується дню створення Міжнародного Олімпійського Комітету, подарував учасникам багато цікавинок та подарунків, повідомляє прес-служба НОК України.

В урочистому відкритті заходу взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, начальник управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт, Надзвичайні та Повноважні Посли Аргентинської Республіки в Україні Альберто Хосе Алонсо та Японії в Україні Шігекі Сумі та уславлені олімпійці України. На сцені почесні гості разом зі спортсменами склали олімпійські кільця, що символізувало початок чудового олімпійського свята.

На гостей Олімпійського дня чекала велика кількість конкурсів, спортивних активностей, автограф-сесії та концертні номери. Вони змогли ближче познайомитись з новими видами спорту, які включені до програми ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2018: спробувати свої сили у карате, скелелазінні, отримати уроки аргентинських танців. Чудову підтримку розважально-спортивної програми забезпечили прекрасні аніматорами «PZTV» і ведучі «BLA BLA BLA».

Представники одного з нових видів олімпійської програми – брейк-дансу провели для всіх бажаючих Олімпійську руханку. У складі команди - дворазовий чемпіон світу з брейк-дансу серед дітей Андрій Кияниця.

Родзинкою Олімпійського дня стали інтерактивні майстер-класи на спортивних майданчиках, які зібрали чималу кількість маленьких цінителів боксу, спортивної гімнастики, греко-римської боротьби, сучасного п'ятиборства, фехтування. Кожен з них зміг отримати ази від наших Олімпійських медалістів: Дениса Берінчика, Олега Верняєва, Жана Беленюка, Павла Тимощенка, Яни Шемякіної.

Цього дня спортивні вболівальники мали чудову можливість поспілкуватися, сфотографуватися, взяти автограф у таких відомих українських спортсменів як Григорій Крісс, Олександр Волков, Лілія Подкопаєва, Ельбрус Тедеєв, Наталія Добринська, Олександр Абраменко, Олена Говорова, Анна Сорокіна, Олена Пахольчик, Олена Яценко, Наталія Ляпіна, Ілля Кваша, Георгій Зантарая, Влад Гераскевич, Дмитро Мицак, Дар'я Білодід, Юлія Прокопчук, Гліб Мостовенко, Владислав Грико та багатьох інших.

Більш того, кожен бажаючий долучився до традиційного символічного забігу разом з чемпіонами та призерами Олімпійських ігор й отримав олімпійські подарунки. Старт забігу дав срібний призер Олімпійських ігор з плавання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Денис Силантьєв.

Відзначимо, Олімпійський день є масовим культурно-спортивним заходом, що охоплює всі регіони країни: обласні центри, міста, селища, села, дитячі табори. Після старту в Києві він крокуватиме по різним куточкам України.