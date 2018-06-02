Збірна України з художньої гімнастики завоювала срібло ЧЄ

Українки в командних змаганнях програли лише збірній Росії.

В Гвадалахарі (Іспанія) завершилися командні змагання чемпіонату Європи з художньої гімнастики, де збірна України завоювала серебряныые медалі.

Українки за свій виступ набрали 141 бал рівно і на 10,425 бали відстали від команди Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали у складі Вікторія Онопрієнко (особиста оцінка - 32,900), Христина Погранична (68,350) і Анастасія Возняк (39,750).

Українки у впертій боротьбі за 3-е місце обійшли команду Болгарії, на рахунку якої 140,60 бали.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з художньої гімнастики, що проходить в Іспанії з 1 по 3 червня.