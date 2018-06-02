Жіноча збірна України з гандболу програла Хорватії і втратила путівки на Євро

Матч у Вуковарі завершився з рахунком 28:25 на користь господарок майданчика.

У Вуковарі (Хорватія) завершився матч заключного 6-го туру групового етапу відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу, в якому збірна Хорватії приймала команду України й обіграла суперника.

Матч завершився з рахунком 28:25, а збірна України втратила шанси потрапити на Євро-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хорватки домоглися вирішальної переваги в першому таймі (15:12), а в другому тільки утримували перевагу.

Таким чином, збірна України провалила цьогорічний відбірковий турнір, набравши лише 2 очки в 6 матчах 1 перемога при п'яти поразках й різниці забитих/пропущених м'ячів "-24". Це не тільки не дозволило команді кваліфікуватися на Євро, але і негативно скажается на рейтингу команди і виступи у відбіркових турнірах до майбутніх чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор.