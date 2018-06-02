Жіноча збірна України з волейболу програла в Болгарії в Золотій Євролізі

Матч завершився програшем "всуху" з рахунком 0:3.

В Івано-Франківську завершився матч передостаннього 5-го туру групового етапу Золотої Євроліги серед жіночих національних збірних, в якому команда України "всуху.ю" програла Болгарії.

Матч завершився з рахунком 0:3 - 18:25, 20:25 і 22:25, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин.

Підопічні Гария Єгіазарова так і не змогли нав'язати суперницям свою гру, лише у третьому сеті набравши більше 20 очок, але знову програвши кінцівку.

Таким чином, з урахуванням того, що в іншому матчі групи А збірна Азербайджану виграла в гостях у команди Португалії - 1:3, українки втратили всі шанси на завоювання 1-2 місця в групі і вихід у "Фінал чотирьох" турніру.

Останній матч на турнірі збірної України належить провести 6 червня, саме тут, в Івано-Франківську, проти команди Азербайджану. Початок матчу - о 17.00