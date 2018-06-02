Українка Цуренко вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
В Парижі завершився матч 3-го кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу - "Ролан Гаррос", де українка Леся Цуренко обіграла Магдалену Рибарікову зі Словаччини.
Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав рівно одну годину.
За цей час українка не змогла виконати жодної подачі на виліт і допустив дві подвійні помилки. Разом з тим, по виграних розіграшів м'яча українка істотно перевершила суперницю - 55:36.
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У понеділок Цуренко проведе матч 1/8 фіналу.
Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в змаганнях вибули всі інші представники України, включаючи кращу тенісистку нашої країни 4-у ракетку світу Еліну Світоліну і єдиного представника в чоловічому змаганні Сергія Стаховського.
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить з 27 травня по 10 червня.