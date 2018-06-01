Українець Дементьєв посів 2-е місце в київській "Велогонці миру" серії Race Horizon Park 2018

У Києві відбулася перша з серії традиційних щорічник трьох професійних гонок.

Під Києвом, в смт. Чабани, відбулася «Велогонка Миру», перша з серії міжнародних велогонок Race Horizon Park 2018.

Починаючи з 2014-го року, традиційні київські старти відкриваються «Велогонкою Миру», чоловічою одноденкою категорії 1.2 Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) під офіційною назвою Horizon Park Race For Peace, яку цього разу виграв Фредерік Мафф з Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.

«Це зовсім не випадковість, що у нашої п'ятничної гонки саме така назва. Вона з'явилася в 2014-му році і стала реакцією на трагічні події, які відбувалися і продовжують відбуватися в нашій країні», - каже президент Федерації велосипедного спорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park Олександр Башенко. «Вони торкнулися і велоспорту. Так в Донецьку тепер не можуть проводитися традиційні змагання Гран-прі Донецька, а Крим постійно був головним місцем для тренувань наших провідних велосипедистів. Але за допомогою Horizon Park Race For Peace ми звертаємося не тільки до велоспільноти: ми хочемо в ці непрості для України часи подарувати свято всьому Києву і всій Україні».

Спочатку гонка Horizon Park Race For Peace проходила в Голосіївському районі міста Києва, але вже два роки, як вона поміняла прописку і переїхала в смт. Чабани. Завдяки цьому Федерації велоспорту України спільно з сільською радою Чабанів вдалося здійснити давній задум: ​​відремонтувати славетне «Олімпійське кільце», яке було побудовано для тренувань радянських велосипедистів до Олімпійських ігор 1980-го року. Після розвалу СРСР ця легендарна траса довгий час пустувала, в результаті чого була частково зруйнована. І якщо в 2016 році на «Олімпійському кільці» було проведено переважно косметичний ремонт, то в 2017-му трасу відремонтували ґрунтовно, і тепер гонка щорічно повертається на цей маршрут.

«Вже втретє приймати у себе Race Horizon Park - це велика честь для нас», - зазначає Олександр Киризлієв, голова селищної ради Чабанів. «Мешканці Чабанів з нетерпінням чекають початку змагань, - велогонка найвищого рівня вже стала візитною карткою нашого селища. Але для нас престижні змагання - не тільки видовище, а й стимул до подальшого розвитку: ремонту доріг, покращення інфраструктури та благоустрою. Гонка Horizon Park Race For Peace в смт. Чабани своєю ідеологією підтверджує те, що за межами міста Києва життя не закінчується, і ми дуже раді бути частиною цього процесу і цієї команди».

Одноденна гонка Horizon Park Race For Peace стартувала в смт. Чабани на вулиці Кірова. Гонщики проїхали 10 кіл довжиною в 16 кілометрів. Таким чином, загальна дистанція Horizon Park Race for Peace склала 160 кілометрів. У перегонах беруть участь 18 команд, 11 зарубіжних колективів з 7 країн, і 7 - українських. Серед них національна збірна України, молоді перспективні команди Києва, Львова і Тернополя, три команди представляють південь нашої країни - дві одеські, «Атлет» та «Пальміра», і «Миколаїв-ЦОП»; а також сильні міжнародні команди Astana - Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Білорусь) і Wibatech Merx 7R (Польща), багато цікавих зарубіжних колективів, які вперше стануть учасниками київської гонки Race Horizon Park. Головним суддею Race Horizon Park 2018 став відомий комісар UCI, суддя з Греції Владімірос Петсас.

Переможцями першого дня в велогонці Horizon Park Race For Peace стали:

Фредерік МАФФ, Данія, Team AURA Energi - CK AARUS - I місце,

Єгор Дементьєв, KUOTA, Іспанія - II місце,

Владислав ДУБОВСЬКИЙ, Національна збірна Білорусі - III місце.

Разом з нагородами гонщики отримали очки міжнародного рейтингу - 40, 30 і 25 відповідно.