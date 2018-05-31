Цуренко вийшла у третє коло Ролан Гаррос, Стаховський вибув з боротьби

У турнірній сітці також залишилася найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна.

У Парижі завершилися матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу за участю українських спортсменів, у яких Сергій Стаховський поступився Михайлу Звєрєву з Німеччини, а Леся Цуренко обіграла Коко Вандевеге з Нідерландів.

Стаховський поступився з рахунком 3:6, 7:6, 6:7, 1:6, а Цуренко виграла 3:6, 6:4, 6:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко та Вандевеге провели на корті 1 годину 48 хвилин.

Програвши першу партію, українка зуміла переломити хід поєдинку у другій і розгромити суперницю в третій.

Протягом матчу наша спортсменка не виконала жодного ейса та допустила 3 подвійні помилки. За загальною кількістю вигранних розіграшів м'ячів українка обійшла суперницю 77-59.

Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді, напередодні обіграв іспанця Лопеса, сьогодні провів на корті 3 години і 12 хвилин.

Наш спортсмен зміг нав'язати боротьбу супернику в середині матчу - другий і третій партіях, де суперники обмінялися перемогами на тай-брейках, але вичстую програв перший і заключний четвертий сети.

Українець виконав 10 ейсів (подач на виліт), здійснив 7 подвійних помилок, а за загальною кількістю виграних м'ячів поступився - 121-139.

Завтра на Ролан Гаррос починаються матчі 3-го кола. Зокрема, свою гру проведе краща тенниситка України Еліна Світоліна. Цуренко проведе свій матч в суботу.