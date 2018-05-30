Жіноча збірна України з гандболу програла Норвегії в передостанньому матчі відбору Євро

Українки поступилися з рахунком 21:26.

У київському Палаці спорту завершився матч 5-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу, в якому збірна України поступилася команді Норвегії.

Гра завершилася з рахунком 21:26, повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації.

Титуловані скандинавки привезли до Києва далеко не потимальный склад і спочатку програвали в цьому матчі. Українки вели протягом всього першого тайму, але поступилися в кінцівці - 8:10. У другому таймі норвежки збільшили свою перевагу до 5 голів.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу Ірина Глібко зі збірної України, на рахунку якої 7 голів.

У паралельному мвтче групи збірна Швейцарії програла команді Хорватії з рахунком 16:33.

Таким чином, у збірної України залишилися шанси потрапити на чемпіонат Європи 2018 року. Для цього, в останньому матчі українкам необхідно перемагати збірну Хорватії в гостях у Вуковарі 2 червня і сподіватися на те, що Швейцарія програє Норвегії. Тоді у трьох команд у групі буде по 4 очки і українки можуть розраховувати на підсумкове 2-е місце в турнірній таблиці за рахунок додаткових показників.