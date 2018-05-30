Чоловіча збірна України з волейболу програла Нідерландам в Золотий Євролізі

Гра завершилася з рахунком 2:3.

В Івано-Франківську завершився матч 4-го туру групового етапу Золотої Євроліги, в якому збірна України приймала команду Нідерландів і програла у впертій боротьбі.

Матч завершився на тай-бреке у п'ятій партії - 2:3, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Українці виграли першу (25:22) і четверту (25:23) партії, але програла другу (17:25) та третю (20:25), а також вирішальну п'яту (10:15) партії.

Матч тривав 2 години 8 хвилин.

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Найрезультативнішим гравцем матчу стл волейболіст збірної Нідерландів Німір Абдель-Азіз, на рахунку якого 23 очки (8 брейк-поінта). На рахунку найрезультативнішого гравця збірної України Олега Плотницького 19 очок (4 брейк-поінта).

Таким чином, на рахунку збірної України 2 перемоги при 2 поразках, 6 очок в таблиці і 3-е місце в групі, слідом за збірними Туреччини (11) і Нідерландів (7).

Попереду у команди ще матчі зі збірними Словенії (3 червня) і Туреччини (6 червня).