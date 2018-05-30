Жіноча збірна України з волейболу здобула другу перемогу у Золотий Євролізі

Команда Португалії була знову переможена - тепер з рахунком 3:1.

Жіноча збірна України з волейболу вдруге обіграла команду Португалії і продовжить боротьбу за вихід у Фінал Чотирьох Золотий Євроліги.

Вдруге за кілька днів Україна виявилася сильнішою Португалії. Але якщо у виїзному матчі синьо-жовті не віддали суперницям жодного сету - 0:3, то в домашній грі все було складніше — португалкам вдалося виграти один сет - 3:1, повідомляє SportArena.

Українки легко забрали першу партію, але потім несподівано програли, після чого гості повірили у свої сили і навіть намагалися переломити хід матчу. Не вдалося — 25:22 у третій партії, яка і стала визначальну. У четвертому сеті боротьби не вийшло, Україна його спокійно виграла, а разом з ним і весь матч — 3:1.

У паралельному матчі групи Азербайджан вдома переграв Болгарію (3:1), тим самим залишивши і себе, і Україну в боротьбі за перше місце. Після чотирьох турів перше місце поділяють Азербайджан, Болгарія — по 9 очок. На третьому рядку йде Україна, маючи в активі 6 очок. Останнє місце за Португалією — 0 очок.

Щоб претендувати на вихід з групи, Україні треба обов'язково перемагати у двох матчах, що залишилися Болгарію і Азербайджан. Причому робити це як можна більш впевнено.

Золота Євроліга. Група А. Четвертий тур

Україна — Португалія 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:19)