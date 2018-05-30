Визначився склад збірної України з художньої гімнастики на Чемпіонат Європи

Турнір в іспанській Гвадалахарі пройде з 1 по 3 червня.

З 1 по 3 червня в іспанській Гвадалахарі пройде Чемпіонат Європи 2018 року з художньої гімнастики.

За рішенням тренерського складу Україну на змаганнях представлятимуть лідер збірної Влада Нікольченко, Єва Мелещук, лідери юніорської збірної Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко, повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Також в Іспанії буде представлена збірна команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіній, Діани Мижерицкой, Дар'ї Кобець, Аліни Быхно і Тетяни Довженка (Валерія Юзьвяк — запасна).

На Чемпіонаті Європи пройде командна першість по сумі 2 видів групових вправ і 6 кращих оцінок юніорок (із 8). У групповичек та юніорок також пройдуть фінали в окремих видах (у фіналах — одна юніорка від країни).

У личниц-сеньорок пройде лише багатоборстві. На минулому Чемпіонаті Європи наші грації завоювали дві максимальні квоти на цей рік в цьому вигляді.