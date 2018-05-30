Українська тенісистка Козлова програла чешці Синяковій у другому колі "Ролан Гаррос"

Наша спортсменка поступилася у впертій боротьбі в трьох партіях.

В Парижі завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу - "Ролан Гаррос", в якому українка Катерина Козлова поступилася тезці Синяковій з Чехії.

Матч завершився з рахунком 7:6 (4), 4:6, 4:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 2 години 18 хвилин.

За цей час наша спортсменка виконала 3 ейси, проти 2 - у суперниці. Також вона зробила 3 подвійні помилки, стільки ж, скільки і Синякова.

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За загальною кількістю виграних розіграшів м'ячів українка помітно поступилася суперниці - 85 проти 103.

Козлова стала другою українкою, яка вибула з числа претендентів на титул переможниці Ролан Гаррос-2018 після Катерини Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч 2-го кола виграла Еліна Світоліна.

Завтра ігри 2-го кола проведуть Леся Цуренко і єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський.