Українка Світоліна вийшла у третє коло "Ролан Гаррос"

Наша спортсменка перемогла Вікторію Кужмову зі Словаччини.

В Парижі завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Вікторію Кужмову зі Словаччини.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину.

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За цей час українка зробила 3 ейси, стольки ж, скільки і суперниця. Зате допустила лише 2 невимушені помилки, проти 8 - у суперниці.

Всього. на рахунку Світоліної виграних 77 розіграшів м'яча проти 59 у суперниці.

Матч третього кола Еліна Світоліна проведе у п'ятницю, 1 червня.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 27 травня по 10 червня.