Українського тенісиста Баданова довічно дискваліфікували за договірні матчі
11:41, 30 травня 2018Інше
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Гравець відсторонений від виступів і оштрафований на 100 тисяч доларів.
Баданов звинувачується в умисному вплив на результати матчів / Isport
Український тенісист Дмитро Баданов, найкращий результат якого у світовому рейтингу 463-е місце, відсторонений від виступів і оштрафований на 100 тисяч доларів.
Таке рішення прийняла антикорупційна служба Tennis Integrity Unit, повідомляє Isopt.
У вирішенні TIU сказано, що 30-річний український тенісист свідомо впливав на певний результат матчів на турнірах серії "Futures" в 2015 році в Тунісі та 2016 році в Єгипті.
Востаннє гравець виходив на корт у вересні минулого року на турнірі серії "Ф'ючерс" в Кременчуці.
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