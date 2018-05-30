Українського тенісиста Баданова довічно дискваліфікували за договірні матчі

Гравець відсторонений від виступів і оштрафований на 100 тисяч доларів.

Український тенісист Дмитро Баданов, найкращий результат якого у світовому рейтингу 463-е місце, відсторонений від виступів і оштрафований на 100 тисяч доларів.

Таке рішення прийняла антикорупційна служба Tennis Integrity Unit, повідомляє Isopt.

У вирішенні TIU сказано, що 30-річний український тенісист свідомо впливав на певний результат матчів на турнірах серії "Futures" в 2015 році в Тунісі та 2016 році в Єгипті.

Востаннє гравець виходив на корт у вересні минулого року на турнірі серії "Ф'ючерс" в Кременчуці.