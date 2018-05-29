Стаховський у трьох сетах розтрощив іспанця Лопеса і вийшов у другий раунд "Ролан Гаррос"

Українець випадково потрапив в основну сітку турніру і вже виправдав своє потрапляння.

В Парижі завершився єдиний матч дня за участю представника України на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу - Ролан Гарросі - де українець Сергій Стаховський обіграв Фелісіано Лопеса з Іспанії.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4 6:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра тривала 1 годину 54 хвилини.

Українець у цьому матчі зробив 2 ейси проти 7 - у суперника, а також допустив 2 подвійні помилки при 3 - у Лопеса.

Загалом, Стаховський у цьому матчі виграв 67 розіграшів м'ячів, проти 51 - у іспанця.

Цікаво, що Стаховський вже програв у кваліфікації Ролан Гаррос, але потрапив в основний турнір по додатковим показникам.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої матчі першого кола виграли Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Леся Цуренко. Свій стартовий матч з усіх представників України програла лише Катерина Бондаренко.