Українці Костевич і Омельчук виграли німецький етап КС по стрільбі в міксті

Нашим спортсменам не було рівних у стрільбі з пневматичного пістолета.

У Мюнхені (Німеччина) завершився четвертий етап Кубка світу з кульової стрільби, де українці Олена Костевич та Олег Омельчук перемогли з світовим рекордом у стрільбі з пневматичного пістолета в міксті.

Наш дует випередив лише на 0,2 очки суперників із Сербії Зорану Арунович і Даміра Мікеча. Трійку призерів з великим відставанням замкнули китайські спортсмени Ясюан Сіон і Пу Цифен, повідомляє СпортОнлайн.

Другий український дует Поліна Конарієва / Павло Коростильов зупинилися на стадії кваліфікації, зайнявши 26-е місце.

Раніше Олена Костевич також завоювала золото у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м, залишивши позаду себе китаянка Ван Цян і Минчжун Кім з Південної Кореї.

Також Олег Омельчук переміг зі світовим рекордом у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м, а Олена Костевич стала бронзовою призеркою у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м.

Всього в Мюнхені було розіграно десять комплектів нагород. В загальнокомандному медальному заліку українці посіли друге місце з чотирма медалями (3-0-1). Першими стали китайці (3-5-4), третіми - росіяни (1-2-0).