У програму велогонки Race Horizon Park 2018 увійшли дві аматорські гонки категорії Masters

За міжнародними правилами заявитися для участі в гонці Masters може кожен, хто сам відносить себе до цієї категорії гонщиків.

Оргкомітет перегонів Race Horizon Park і Федерація велоспорту України в 2018 році об'єднали свої зусилля у популяризації Мастерс і ветеранського спорту, результатом чого стало введення в програму змагань Race Horizon Park 2018 двох гонок в категорії "Мастерс", які пройдуть 2 і 3 червня.

За міжнародними правилами заявитися для участі в гонці Masters може кожен, хто сам відносить себе до цієї категорії гонщиків, повідомляє офіційний сайт змагань.

Але, як правило, брати участь приходять підготовлені спортсмени, так як траси Masters на Race Horizon Park вимагають від спортсмена професіоналізму в проходженні складного рельєфу. Так що видовищність гонки і конкуренція за подіум учасникам і вболівальникам гарантована.

Голова оргкомітету Race Horizon Park, Президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко сказав: «Ми і в минулі роки, розуміючи важливість для спортсменів, які перейшли у старші вікові групи, участі в гонках високого класу, включали Masters в змагання Race Horizon Park. В цьому році ми проводимо дві абсолютно різні гонки для Мастерс: в суботу пелотон гонки Masters стартує на Хрещатику і проїде по тій же трасі, де буде змагатися еліта, з різницею лише в довжині дистанції, у Masters вона складе 57 км (еліта їде 133 км); в неділю ми стартуємо від будівлі бізнес-центру HorizonPark, і там вже у кожній віковій категорії буде своя дистанція – максимальна довжина траси складе 96 км».

Умови участі спортсменів і ветеранів велоспорту в гонках Masters в ході Race Horizon Park 2018 прокоментував Генеральний директор Федерації велосипедного спорту України, Олега Ярошенко: «У цьому році ми хочемо надати масштабність велосипедного спорту. Зараз ми робимо певні кроки для втілення цієї ідеї, і проведення двох гонок Masters в рамках гонок Race HorizonPark покликані допомогти цієї мети. Це прекрасна можливість заявити про себе і нам, як організаторам, і гонщикам –учасникам. При цьому ми хочемо, щоб участь в гонці змогли взяти всі, кому це цікаво, і передбачили все для зручності і безпеки спортсменів».

В числі того, що стосується зручності учасників, відзначимо можливість попередньої електронної реєстрації на гонку Masters на сайті Федерації велоспорту України – на даний момент цією можливістю вже скористалися 35 гонщиків. 1 червня мандатна комісія в готелі «Україна» буде приймати заявки учасників, де організатори також очікують істотного збільшення кількості гонщиків категорії Masters. Умовою участі є наявність медичної довідки, страховки та ліцензії ФВУ. Для тих спортсменів, хто не є членом федерації, також передбачена можливість отримання одноразової ліцензії.

Суддівську бригаду з шести суддів, які будуть обслуговувати гонки Masters, очолить суддя національної категорії Наталія Пьянковская. Для реєстрації точного часу перетину фінішної прямої буде використовуватися фотофініш, так що можна сказати, що організатори передбачили всі деталі для того, щоб всі змагання Race Horizon Park 2018 пройшли на найвищому професійному рівні.

За три дні перегонів відбудеться п'ять чоловічих стартів і два жіночих: у п'ятницю, 1 червня, у п. р. т. Чабани, пройде чоловіча гонка Race Horizon Park for Peace; суботу, 2 червня в 8 ранку від КМДА стартують чоловіки, які змагаються в категорії Masters; в 10-45 на маршрут вирушать жіночі команди в Horizon Park Women Challenge. По тій же трасі з 14.00 проїде чоловічий колектив гонщиків, які поборються за подіум в Race Horizon Park Maidan. У заключний день змагань, 3 червня, о 9 ранку від бізнес-центру Horizon Park стартують гонщики різних врозрастных груп Masters; в 11-30 на тій же локації відбудеться початок гонки Horizon Park Classic. В цей час пелотон жіночої гонки VR Women ITT проїде дистанцію в с. Сухолуччя Вишгородського району.

Race Horizon Park — міжнародна велогонка на шосе, категорії 1.2, проходить в Україні протягом трьох днів наприкінці травня - початку червня. Включає три групові одноденки для чоловіків, одну групову велогонку і одну велогонку на час для жінок. Участь у змаганнях беруть багато відомих іноземних команд зі всього світу, а також українські спортсмени.

Маршрут велоперегонів проходить по центральних вулицях столиці, а також в області. У суботу велогонка проходить на Хрещатику і Майдані Незалежності.